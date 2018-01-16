Украина Крещенские купания: как нырять в прорубь, чтобы не болеть

2018-01-16 21:15 1142

В предстоящую пятницу, 19 января, многие отправятся к водоемам, чтобы отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь.

Предания обещают, что, погрузившись в полынью именно в этот день, можно избавиться от заболеваний, обзавестись крепким здоровьем и улучшить свое благосостояние. Но медики предупреждают, что, вопреки верованиям, окунания в прорубь могут спровоцировать негативные последствия, вместо ожидаемых положительных. Чтобы традиционное купание не «вышло боком», убедитесь, что у вас нет к нему противопоказаний и следуйте советам наших экспертов.

Ныряйте с головой

Многие, ныряя в прорубь, погружаются не полностью, оставляя голову на поверхности — этим объясняют боязнь застудить ее. Однако правильно нырять в ледяную воду — с головой, иначе огромный контраст температур в теле спровоцирует мощный спазм сосудов и приведет к резкой головной боли либо другим, уже перечисленным, последствиям.

При погружении закройте нос и уши (большими пальцами уши, а указательными — нос), чтобы в них не попала вода и не привела к таким последствиям, как отит или гайморит. А чтобы не намочить волосы, наденьте целлофановую шапочку для душа.

Перед нырянием потрогайте воду

Подойдя к полынье, не спешите нырять. Сначала потрогайте воду ладонями и стопами — это поможет избежать шока для организма и вероятных судорог, сердечного приступа и потери сознания в результате резкого экстремального изменения температуры.

Затем погружайтесь целиком, только не переусердствуйте — оставайтесь в воде не дольше 10-15 секунд (сделайте три приседания — и на сушу), за такой промежуток времени тело не успеет переохладиться. На берегу быстро снимите мокрую рубашку и оботритесь банным полотенцем, но не докрасна, иначе можно повредить хрупкие сосуды, отчего на теле останутся «сеточки» или синяки.

Перед прорубью — разминка

Наверняка многие видели, как желающие окунуться в прорубь устраивают физкультминутки. Такой прием помогает телу разогреться и повысить его адаптивные способности, потому и вам стоит присоединиться к бегущим-приседающим.

Только не стоит усердствовать, разминаясь до появления пота, — это может обернуться спазмом сосудов во время погружения из-за резкого контраста температуры воды и разгоряченных мышц. В течение 5 минут — наклоны, приседания, легкий бег на месте, а также махи руками-ногами вперед и в стороны, после чего смело идите к проруби.

Правила раздеваний

Придя к полынье, снимайте одежду снизу вверх (шапку снимайте последней перед погружением) и очень быстро. Соблюдение этого правила снизит риск переохлаждения головы и дыхательных путей. При этом не оставайтесь босиком на промерзшей поверхности. Прихватите с собой пляжные либо банные тапки, которые снимите непосредственно перед погружением в воду, как и шапку. После прохладительной процедуры и обтирания полотенцем наденьте теплый махровый халат с капюшоном, дайте телу 2-5 минут обсохнуть и быстро одевайтесь в обратном порядке — сначала голова и торс, затем ноги.

Ныряйте в хлопковой рубашке

Большинство для ныряния в прорубь выбирают обычный купальник либо плавки. Однако опытные моржи и медики рекомендуют оставить эти атрибуты для летних пляжей, а для морозного окунания выбирать рубашку или футболку с длинным рукавом из натурального хлопка. Натуральная ткань поможет телу дольше сохранять тепло и избежать быстрого переохлаждения. Наденьте рубашку перед разминкой, чтобы ткань успела прогреться, и снимите сразу же после выхода на сушу.

Откажитесь от спиртного

Многие считают, для того чтобы купание не шокировало организм, а также «для храбрости», нужно выпить спиртного, и чем крепче, тем лучше. Однако это огромное заблуждение, ведь спиртное, даже выпитое накануне вечером (алкоголь выводится минимум сутки), может привести к тяжелым последствиям во время окунания в прорубь.

Под его воздействием организм расходует больше тепла, но при этом ощущение холода притупляется, потому это увеличивает шансы получить обморожение. Кроме того, под влиянием алкоголя перегружается сердечно-сосудистая система, и в тандеме с экстремальными закаливающими процедурами это может обернуться сердечным приступом.

За полтора часа — хорошенько подкрепитесь

Даже если у вас нет привычки плотно завтракать, в Крещение перед купанием нужно внести коррективы в свой рацион. За час нужно плотно поесть калорийную пищу, поскольку во время погружения в ледяную воду организм будет расходовать много энергии на сохранение тепла, и если ее будет недостаточно, это приведет к стремительному переохлаждению и возможной потере сознания.

Выбирайте на завтрак/обед легкие белки (творог, курицу, телятину) и углеводы (хлеб, кукурузу и пр.), которые богаты на калории и не перегружают ЖКТ. А перед самим погружением съешьте углеводную «бомбу» (шоколад, медово-ореховый батончик и пр.) — эти быстрые углеводы спровоцируют резкий выброс глюкозы в кровь и выработку тепла, потому переохлаждение при окунании отсрочится.

Накануне купания — масло или жирный крем

Непосредственно в день исцеляющего погружения защитите тело от переохлаждения при помощи масла или жирного крема. Так, сразу после душа нанесите на тело оливковое, льняное масло либо детский или питательный крем и дайте 15 минут, чтобы средство впиталось. Жирные компоненты пропитают кожу, а также оставят невидимый водоотталкивающий защитный слой, который поможет организму дольше сохранять тепло во время водных процедур в мороз.

Согревайтесь чаем, а не физнагрузками

После проруби логично согреваться пробежкой или другими физнагрузками, однако так делать все-таки не стоит — застывшие в холодной воде мышцы не готовы к силовым испытаниям, потому упражнения могут обернуться микротравмами. Лучше после купания выпить горячего сладкого чаю (и желательно сделать это не на улице, а в машине или в помещении). Горячий напиток ускорит кровообращение, а подсластитель зарядит организм необходимой энергией. После чаепития можно выполнять упражнения.

Подготовьтесь заблаговременно

Бесспорно, купания в полынье пойдут на пользу тем, кто регулярно закаляется. Но такой полезной привычкой может похвастать далеко не каждый. Потому, единожды прыгнув в ледяную воду, да еще и в мороз, можно запросто попасть на больничную койку с последствиями переохлаждения.

Во избежание этого хотя бы немного подготовьте организм к леденящим процедурам, чтобы в Крещение он не был чрезмерно шокирован. Уже сегодня вечером после душа оботрите тело холодной водой, а с завтрашнего утра — кусочками льда. Такие процедуры помогут организму привыкнуть к низким температурам и быстрее адаптироваться к перепадам температур.