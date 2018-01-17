Украина ОБНОВЛЯЕТСЯ Сегодня на Украину обрушились мощные снегопады и метели, но морозы немного спали

2018-01-17 08:39 1033

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях, метелях и сильном ветре. При этом дневная температура повысится местами до нуля, а в западных областях и до +3 °C. К вечеру заметно похолодает, термометры покажут минус пять-семь градусов, высота снежных заносов достигнет 40 см. Из-за сильной метели и многочисленных ДТП столица уже стоит в пробках.

Практически на всей территории Украины сегодня ожидаются обильные снегопады.

По данным Гидрометеоцентра, на юге страны пойдет мокрый снег с дождем. Средняя дневная температура составит 1 градус тепла.

В западных областях дневная температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до +3 градусов, на востоке от -2 до 0 градусов, в центральных областях – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

На севере температура – от -3 до 0. На юге – от +2 до +4 градусов.

В Киеве сегодня также будет снежить, днем температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Из-за снегопада на дорогах столицы уже наблюдаются пробки.

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Осложнение движения наблюдается в основном в центре. В заторах стоит мост Патона, Набережное шоссе, а также часть моста Метро и Московского моста. Пробки также наблюдаются по улице Телиги в обеих направлениях, бульвару Перова, бульвару Дружбы Народов, площади Льва Толстого.

Следить за работой снегоуборочной техники в Киеве и отслеживать месторасположение машин в режим онлайн можно при помощи интерактивной карты.

Во многих областях Украины дорожное покрытие остается заснеженным, но ограничений в движении на дорогах государственного значений нет, заявляет "Укравтодор".

В Житомирской и Черновицкой областях покрытие остается сухим, в Херсонской и Кировоградской - местами гололедица. Отмечается, что на перевальных дорогах падает снег. Во Львовской и Ивано-Франковской областях покрытие мокрое.

"Призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем! Неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения, следите за дорожными знаками, которые предупреждают о возможной скользкости", - передает пресс-служба "Укравтодора".

Еще с ночи начался сильный снегопад в Днепре, где уже объявлено штормовое предупреждение.

Вчера мощно замело снегом Одессу, из-за чего в городе остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов. Муниципальная стража спасает горожан из снежного плена, а грузовикам и фурам запретили въезд в город.

С большой опаской на происходящее смотрят также жители Закарпатья. По данным ГСЧС, в горах в связи со снегопадами и метелями сегодня ожидается серьезная снеголавинная опасность (3 уровень).

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