Украина Из-за высоких тарифов на отопление Киевский университет им. Шевченко закрыли до весны

2018-01-17 10:13 774

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за отопление и электроэнергию. Об этом сообщает Громадське радио.

"Формально - это называется дистанционное обучение. Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", - сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус.

Эту информацию подтвердил студент университета. По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации и наставления от преподавателей.

Информацию о прекращении работы подтвердили и работники университета. Учеба прекратилась еще в декабре и в таком режиме университет будет находиться до 5 марта.