Украина Жертвы перемирия: в зоне АТО погибли двое украинских солдат, еще пятеро ранены

2018-01-17 11:42 603

В Луганской области во время выполнения боевого задания в результате подрыва техники на взрывчатке погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили боевые травмы.

Инцидент произошел в среду, 17 января, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В штабе отметили, что состояние здоровья раненых оценивается как удовлетворительное. Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Причины и подробности происшествия сейчас выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО", – добавили в ведомстве.

За минувшие сутки сепаратисты трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое военнослужащих получили боевые травмы.