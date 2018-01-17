Украина ОНЛАЙН Следить за работой снегоуборочной техники в Киеве можно в режиме реального времени

2018-01-19 12:14 2203

Следить за работой снегоуборочной техники в Киеве и отслеживать месторасположение машин в режим онлайн можно при помощи интерактивной карты. Карту публикует ресурс Kyiv Smart City.

На карте можно увидеть, где в текущий момент находится каждая из машин, которая выехала на уборку снега.

В режиме реального времени можно наблюдать, с какой скоростью движется автомобиль или стоит вовсе, а также адрес, где проводиться расчистка дороги от снега.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОНЛАЙН-КАРТА ТУТ

Напомним, ранее в "Киевавтодоре" заявили, что на уборку снега на улицы столицы 17 декабря выехали около 260 единиц техники.

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