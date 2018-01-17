Политика Суд по делу экс-технолога Трампа и Януковича затянется почти на год

2018-01-18 10:11 793

Федеральный судья по делу бывшего руководителя предвыборной кампании президента Трампа и экс-советника бывшего непрезидента Януковича Пола Манафорта и его сотрудника Ричарда Гейтса заявила о том, что судебный процесс над ними не может начаться в мае и будет перенесен, скорее всего, на осень.

По словам судьи, всем сторонам нужно больше времени для изучения доказательств и вынесения досудебных решений. Поэтому процесс, скорее всего, начнется в сентябре или в октябре.

Ранее сообщалось о том, что Полу Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Согласно обвинительному заключению, он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича". Своей вины Манафорт не признает.