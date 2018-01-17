Мир В Японии телеканал случайно массово разослал СМС об угрозе ядерного удара

2018-01-18 08:09 832

Японский телеканал NHK по ошибке распространил предупреждение о запуске ракеты из КНДР.

Так, на веб-сайте телеканала было размещено сообщение о том, что "Северная Корея, по всей видимости, запустила ракету... Правительство призывает людей укрыться внутри зданий или под землей".

Такое же предупреждение было отправлено пользователям мобильных телефонов через службу распространения новостей NHK. Вместе с тем уже через пять минут вещатель выпустил еще одно сообщение на веб-сайте, в котором говорилось, что никакого правительственного предупреждения не было.

"Это произошло из-за неправильного использования оборудования для отправки новостей в интернет. Мы очень сожалеем", - сказал диктор NHK в выпуске новостей.

Напомним, Совбез ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тыс. баррелей) объем поставляемого ей топлива. Кроме того, запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Также запрещаются поставки промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР в свою очередь не желает отменять ракетные и ядерные испытания, объясняя их необходимостью защиты от США.