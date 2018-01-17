Мир Пучдемону предложили руководить Каталонией через Skype

2018-01-17 17:30 1215



Карлесу Пучдемону сепаратистские партии Каталонии предложили возглавить Женералитат и руководить им из Бельгии с помощью средств видеосвязи.

Бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону предложили вновь возглавить регион, а руководить ним через средства видеосвязи. Соответствующее предложение поступило от двух крупнейших каталонских партий Junts per Catalunya (JxCat) и ERC, сообщает в среду, 17 января, издание EUobserver.

Согласно сообщению партий, которые выступают за независимость Каталонии, Пучдемон готовится к тому, чтобы 31 января быть избранным главой региона и выполнять свои будущие обязанности из Брюсселя через видеосвязь и онлайновые платформы, такие как Skype.

Две партии совместно имеют 66 из 135 мест в региональном парламенте, и могут получить поддержку еще четырех депутатов.

Однако правление сепаратистов в парламенте зависит от избранных депутатов, находящихся пока под стражей или за границей, и которые не смогут проголосовать, пока с них не снимут обвинения или их не заменят в партийном списке на других депутатов.

Напомним, экс-глава Женералитата пока не может выехать из Бельгии из-за открытых уголовных дел в Испании.