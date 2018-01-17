Политика Луценко рассказал куда пошли $1,5 млрд Януковича

2018-01-17 18:00 1260

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по нацобороне рассказал, куда пошли $1,5 млрд Виктора Януковича и его окружения, возвращенные в результате скандальной спецконфискации.

По словам генпрокурора, благодаря этим деньгам в бюджете возник профицит, который перераспределили между рядом ведомств, которые Луценко перечислил. Сделал он это "для всех, кто сегодня так плачет и так надеется на отмену решения Краматорского суда".

Администрация Госпогранслужбы получила 700 млн грн, из них 300 млн на обустройство границы, еще 400 на создание системы идентификации системы отпечатков пальцев - "и теперь наша граница защищена от нежелательных лиц, которые так легко пересекали его раньше";

Нацгвардия получила 900 млн, за что купила дополнительную бронетехнику;

Нацполиция получила 1,48 млрд и усилила деятельность патрульной службы, что "привело в прошлом году к падению от 15 до 20% уличной преступности";

Минобороны получило самую большую часть средств, но какую именно, Луценко так и не назвал. Говорит, что за эти деньги купили "сотни ракетно-зенитных комплексов отечественного производства", которые пошли в армию.

"Много сотен", - вставил глава комитета Сергей Пашинский.

"Часто посещая АТО, знаю, что именно эту технику ждали все, кто сталкивается с вражескими танками. А теперь будут сталкиваться с ними не на расстоянии выстрела гранатомета, а на дистанции выстрела ракетного комплекса", - пафосно заявил Луценко.

Также деньги получили местные территориальные общины - опять без конкретики по цифрам.

"Новые дороги, многие другие вещи", - резюмировал Луценко.

Он отметил, что всем этим он очень гордится, а "хотеть вернуть эти деньги может только враг или его сообщник".

Итого конкретных цифр Луценко озвучил на 3,08 млрд гривен или всего 114 млн. долларов по курсу 27 грн\долл - из 1,5 млрд долларов.

Напомним, что Луценко не нашел преступления в действиях Гонтаревой при освоении миллиардов Януковича.