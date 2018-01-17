Мир В Кремле рассказали о здоровье Путина

2018-01-17 18:30 1265

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня, 17 января, заявил, что Владимир Путин полностью здоров и "может дать фору многим".

Президент России Владимир Путин на сегодняшний день абсолютно здоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

В такой способ он прокомментировал доклад о состоянии президента США Дональда Трампа.

Перед этим, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, не планирует ли Кремль обнародовать данные о состоянии здоровья главы государства. На это Песков ответил, что в российском законодательстве такие форматы не предусмотрены.

"Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", — сказал он.

При этом Песков всех уверил, что Путин вполне здоров.

"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", — заключил Песков.

Напомним, ранее Путин пошутил, что главное не путать спорт со спиртом.