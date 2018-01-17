Украина В Украине бушует циклон: синоптики рассказали, к чему готовиться

2018-01-17 20:00 1159

 

Вследствие влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий в Украине.

Об этом заявил в среду директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время внеочередного заседания в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Укринформ".

"В результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 январе существенное осложнение погодных условий. Ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве около 20 см", - заявил он.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег, в Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с; в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с.

На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются очень сильные снегопады.

По всей территории Украины на дорогах ожидается гололедица.

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