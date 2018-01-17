Политика Дещица на допросе: Путина о войсках просил не только Янукович

2018-01-17 20:30 1430

 

Кроме экс-президента Виктора Януковича, с просьбой о вводе российских войск в Украину обращался также бывший так называемый "премьер Крыма" Сергей Аксёнов.

Об этом заявил в среду на допросе в суде относительно госизмены Януковича бывший и.о. министра иностранных дел, а теперь посол в Польше Андрей Дещица, сообщает "Укринформ".

По его словам, об этом стало известно на заседаниях Совета безопасности ООН в начале марта 2014 года.

"На 1 марта мы знали об обращении Аксёнова, на 3 марта - уже об обращении Януковича. Это стало известно на заседаниях Совбеза ООН", - сказал Дещица.

Он также выразил мнение, что соответствующее обращение Януковича к Путину было попыткой оправдать агрессию России в Крыму.

"Это была попытка оправдать направление российских войск в Крым", - цитирует слова посла Интерфакс-Україна.

Дещица также указал, что на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года, на котором обращение Януковича к президенту России зачитал тогдашний представитель РФ в ООН Виталий Чуркин, ни у кого из участников собрания не возникло сомнений в том, что РФ осуществила агрессию против Украины.

Как известно, 17 января Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, суд заслушивает посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Дещица исполнял обязанности главы МИД с 27 февраля по 19 июня 2014 года.

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