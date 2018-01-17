Политика Разрыв дипотношений с Россией: Рада приняла скандальное решение

2018-01-17 19:00 1330

Депутаты Верховной Рады Украины отказались внести правку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса.

Такое решение 17 января поддержали всего 72 нардепа.

Поправка, обязывающая Кабмин разорвать дипотношения с Россией ранее была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести ее на голосование в зал.

В итоге это предложение не получило необходимых 226 голосов, поэтому поправка окончательно изъята из текста законопроекта.

В среду, 17 января, Рада закончила утреннее заседание на 624 правке из 670.

Продолжат работу депутаты над законопроектом в четверг, 18 января, когда планируется и окончательное голосование.