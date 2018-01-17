Спорт Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца

2018-01-17 21:30 1077

 

Итальянец Чиро Иммобиле — вот самый результативный на сегодняшний день футболист в топ-чемпионатах Европы. На его счету 20 голов и 8 голевых передач, в сумме — 28 баллов по системе «гол+пас», позволяющие ему возглавлять рейтинг.

В нем Лионель Месси — только третий, а Неймар — седьмой. Правда, бразилец и матчей провел меньше других, а по средним показателям он — лучший среди тех, кто находится в первой десятке рейтинга.

Криштиану Роналду — далеко. На его счету только 6 баллов в чемпионате Испании (4+2). Правда, в Лиге чемпионов — 10 (9+1) в шести играх.

Даже среди всех португальцев Роналду — только №16. А среди португальцев, выступающих за пределами родины, — №3.

Лучший из украинцев — Андрей Ярмоленко — набрал 7 баллов за «Боруссию» Д (3+4), а у Евгения Коноплянки («Шальке») — 5 баллов (1+4). Больше никто из наших в топ-чемпионатах результативными действиями не отмечался.

Самые результативные футболисты топ-чемпионатов Европы в сезоне-2017/2018

 

Футболист

Возраст

Страна

Клуб

Игры

Голы

Пасы

Баллы

1

Чиро ИММОБИЛЕ

27

Италия

«Лацио»

18

20

8

28

2

ЖОНАС

33

Бразилия

«Бенфика»

18

21

5

26

 

Лионель МЕССИ

30

Аргентина

«Барселона»

19

17

9

26

4

Мохамед САЛАХ

25

Египет

«Ливерпуль»

22

18

7

25

5

Эдинсон КАВАНИ

30

Уругвай

ПСЖ

19

19

4

23

6

Харри КЕЙН

24

Англия

«Тоттенхэм»

22

20

1

21

 

НЕЙМАР

25

Бразилия

ПСЖ

14

11

10

21

8

Бас ДОСТ

28

Голландия

«Спортинг»

18

19

1

20

 

Рахим СТЕРЛИНГ

23

Англия

«Манчестер Сити»

21

14

6

20

10

Мауро ИКАРДИ

24

Аргентина

«Интер»

20

18

1

19

Примечание. Учтены голы только в чемпионате страны.

Еще по теме

"Барселона" удержала Месси рекордной зарплатой

2018-01-14 13:00 3790

Трамп перебросил стратегические бомбардировщики B-52H на авиабазы Великобритании

2018-01-10 11:42 2492

фото Роналду не попал в первую десятку рейтинга самых дорогих игроков мира

2018-01-10 10:12 4614

Северная Корея намерена сбивать бомбардировщики США в международном воздушном пространстве

2017-09-25 21:00 2769

Еще новости в разделе "Спорт"

Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца

2018-01-17 21:30 1077

Звездный бразильский форвард Роналдиньо ушел с большого футбола

2018-01-17 15:46 1050

Трио новичков Шахтера выбрало себе игровые номера

2018-01-16 17:30 1840

Усик - Бриедис: стали известны гонорары боксеров за полуфинал Всемирной суперсерии бокса

2018-01-15 22:00 2587
Все статьи раздела "Спорт"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца 2018-01-17 21:30 1077
Звездный бразильский форвард Роналдиньо ушел с большого футбола 2018-01-17 15:46 1050
Трио новичков Шахтера выбрало себе игровые номера 2018-01-16 17:30 1840
Усик - Бриедис: стали известны гонорары боксеров за полуфинал Всемирной суперсерии бокса 2018-01-15 22:00 2587

Лента

22:00 Муженко: Украина уже готовится к эксплуатации американских Javelin
21:30 Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца
21:00 Посол озвучил количество украинских эмигрантов в Польше
20:30 Дещица на допросе: Путина о войсках просил не только Янукович
20:00 В Украине бушует циклон: синоптики рассказали, к чему готовиться
19:00 Разрыв дипотношений с Россией: Рада приняла скандальное решение
18:30 В Кремле рассказали о здоровье Путина
18:00 Луценко рассказал куда пошли $1,5 млрд Януковича
17:30 Пучдемону предложили руководить Каталонией через Skype
ВАЖНО! 17:00 «Собачий вальс»: в сети появился ролик, где генпрокурор Луценко танцует со своим питомцем