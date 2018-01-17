Спорт Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца

2018-01-17 21:30 1077

Итальянец Чиро Иммобиле — вот самый результативный на сегодняшний день футболист в топ-чемпионатах Европы. На его счету 20 голов и 8 голевых передач, в сумме — 28 баллов по системе «гол+пас», позволяющие ему возглавлять рейтинг.

В нем Лионель Месси — только третий, а Неймар — седьмой. Правда, бразилец и матчей провел меньше других, а по средним показателям он — лучший среди тех, кто находится в первой десятке рейтинга.

Криштиану Роналду — далеко. На его счету только 6 баллов в чемпионате Испании (4+2). Правда, в Лиге чемпионов — 10 (9+1) в шести играх.

Даже среди всех португальцев Роналду — только №16. А среди португальцев, выступающих за пределами родины, — №3.

Лучший из украинцев — Андрей Ярмоленко — набрал 7 баллов за «Боруссию» Д (3+4), а у Евгения Коноплянки («Шальке») — 5 баллов (1+4). Больше никто из наших в топ-чемпионатах результативными действиями не отмечался.

Самые результативные футболисты топ-чемпионатов Европы в сезоне-2017/2018

Футболист Возраст Страна Клуб Игры Голы Пасы Баллы 1 Чиро ИММОБИЛЕ 27 Италия «Лацио» 18 20 8 28 2 ЖОНАС 33 Бразилия «Бенфика» 18 21 5 26 Лионель МЕССИ 30 Аргентина «Барселона» 19 17 9 26 4 Мохамед САЛАХ 25 Египет «Ливерпуль» 22 18 7 25 5 Эдинсон КАВАНИ 30 Уругвай ПСЖ 19 19 4 23 6 Харри КЕЙН 24 Англия «Тоттенхэм» 22 20 1 21 НЕЙМАР 25 Бразилия ПСЖ 14 11 10 21 8 Бас ДОСТ 28 Голландия «Спортинг» 18 19 1 20 Рахим СТЕРЛИНГ 23 Англия «Манчестер Сити» 21 14 6 20 10 Мауро ИКАРДИ 24 Аргентина «Интер» 20 18 1 19

Примечание. Учтены голы только в чемпионате страны.