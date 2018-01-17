Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца

Итальянец Чиро Иммобиле — вот самый результативный на сегодняшний день футболист в топ-чемпионатах Европы. На его счету 20 голов и 8 голевых передач, в сумме — 28 баллов по системе «гол+пас», позволяющие ему возглавлять рейтинг.
В нем Лионель Месси — только третий, а Неймар — седьмой. Правда, бразилец и матчей провел меньше других, а по средним показателям он — лучший среди тех, кто находится в первой десятке рейтинга.
Криштиану Роналду — далеко. На его счету только 6 баллов в чемпионате Испании (4+2). Правда, в Лиге чемпионов — 10 (9+1) в шести играх.
Даже среди всех португальцев Роналду — только №16. А среди португальцев, выступающих за пределами родины, — №3.
Лучший из украинцев — Андрей Ярмоленко — набрал 7 баллов за «Боруссию» Д (3+4), а у Евгения Коноплянки («Шальке») — 5 баллов (1+4). Больше никто из наших в топ-чемпионатах результативными действиями не отмечался.
Самые результативные футболисты топ-чемпионатов Европы в сезоне-2017/2018
|
|
Футболист
|
Возраст
|
Страна
|
Клуб
|
Игры
|
Голы
|
Пасы
|
Баллы
|
1
|
Чиро ИММОБИЛЕ
|
27
|
Италия
|
«Лацио»
|
18
|
20
|
8
|
28
|
2
|
ЖОНАС
|
33
|
Бразилия
|
«Бенфика»
|
18
|
21
|
5
|
26
|
|
Лионель МЕССИ
|
30
|
Аргентина
|
«Барселона»
|
19
|
17
|
9
|
26
|
4
|
Мохамед САЛАХ
|
25
|
Египет
|
«Ливерпуль»
|
22
|
18
|
7
|
25
|
5
|
Эдинсон КАВАНИ
|
30
|
Уругвай
|
ПСЖ
|
19
|
19
|
4
|
23
|
6
|
Харри КЕЙН
|
24
|
Англия
|
«Тоттенхэм»
|
22
|
20
|
1
|
21
|
|
НЕЙМАР
|
25
|
Бразилия
|
ПСЖ
|
14
|
11
|
10
|
21
|
8
|
Бас ДОСТ
|
28
|
Голландия
|
«Спортинг»
|
18
|
19
|
1
|
20
|
|
Рахим СТЕРЛИНГ
|
23
|
Англия
|
«Манчестер Сити»
|
21
|
14
|
6
|
20
|
10
|
Мауро ИКАРДИ
|
24
|
Аргентина
|
«Интер»
|
20
|
18
|
1
|
19
Примечание. Учтены голы только в чемпионате страны.