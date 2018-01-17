Политика Муженко: Украина уже готовится к эксплуатации американских Javelin

2018-01-17 22:00 1086

 

Глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина уже проводит подготовку к приему и эксплуатации противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Брюсселе, сообщает DW.

Муженко заметил, что в вопросе предоставления США Украине оборонительного вооружения "позиция одна - вопросы по Javelin".

Он объяснил, что есть соответствующая процедура получения этого оружия.

"Она не такая быстрая, как нам бы хотелось - это сегодня и сразу. Сначала эксперты должны обследовать готовность Украины принимать такое оружие и хранить его безопасно", - добавил начальник Генштаба.

По его словам, уже идет подготовка создания подразделений, которые будут оснащены таким оружием. При этом ПТРК Javelin он назвал элементом сдерживания в противостоянии с РФ.

Отвечая на вопрос о временных рамках, Муженко сказал, что партнеры называют "разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев".

16 ноября Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение 350 миллионов долларов на оборонные нужды Украины. По данным агентства Associated Press, Вашингтон также одобрил план по предоставлению Украине оборонительного вооружения, которое включает также противотанковые ракеты Javelin.

После формального одобрения президентом Трампом план поставок будет направлен в Конгресс, который в месячный срок рассмотрит его и передаст на одобрение Госдепартамента. Учитывая почти единогласную поддержку идеи вооружения Украины в палатах Конгресса, проволочек при утверждении поставок летального оружия возникнуть не должно.

По данным же The Washington Post, Госдепартамент в конце года одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт в Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 миллион.

Первые поставки летального оружия с США для нужд ВСУ прошли в 2016 году, когда техасская компания AirTronic USA получила лицензию на продажу Украине гранатометов PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского РПГ-7.

Еще по теме

Центр по контролю заболеваемости США предупредил о вспышке кори в Украине

2018-01-17 08:11 1344

"Евровидение-2018": объявлен полный список претендентов от Украины

2018-01-16 22:00 3328

Вот чего должна достичь Украина перед переходом к стандартам НАТО

2018-01-16 21:30 2112

В Украине удваивают производство загранпаспортов

2018-01-16 18:00 2226

Еще новости в разделе "Политика"

Муженко: Украина уже готовится к эксплуатации американских Javelin

2018-01-17 22:00 1086

Дещица на допросе: Путина о войсках просил не только Янукович

2018-01-17 20:30 1427

Разрыв дипотношений с Россией: Рада приняла скандальное решение

2018-01-17 19:00 1327

Луценко рассказал куда пошли $1,5 млрд Януковича

2018-01-17 18:00 1257
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Муженко: Украина уже готовится к эксплуатации американских Javelin 2018-01-17 22:00 1086
Дещица на допросе: Путина о войсках просил не только Янукович 2018-01-17 20:30 1427
Разрыв дипотношений с Россией: Рада приняла скандальное решение 2018-01-17 19:00 1327
Луценко рассказал куда пошли $1,5 млрд Януковича 2018-01-17 18:00 1257

Лента

22:00 Муженко: Украина уже готовится к эксплуатации американских Javelin
21:30 Круче Месси. Бомбардир из Рима опережает звездного аргентинца
21:00 Посол озвучил количество украинских эмигрантов в Польше
20:30 Дещица на допросе: Путина о войсках просил не только Янукович
20:00 В Украине бушует циклон: синоптики рассказали, к чему готовиться
19:00 Разрыв дипотношений с Россией: Рада приняла скандальное решение
18:30 В Кремле рассказали о здоровье Путина
18:00 Луценко рассказал куда пошли $1,5 млрд Януковича
17:30 Пучдемону предложили руководить Каталонией через Skype
ВАЖНО! 17:00 «Собачий вальс»: в сети появился ролик, где генпрокурор Луценко танцует со своим питомцем