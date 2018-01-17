Политика ВАЖНО! «Собачий вальс»: в сети появился ролик, где генпрокурор Луценко танцует со своим питомцем

2018-01-17 17:00 1172

 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко устроил танцевальную импровизацию вместе со своей бернской овчаркой Черчиллем. Видео этого интересного момента оказалось в сети YouTube во вторник, 16 января.

Так, можно увидеть как Луценко пустился в пляс вместе со своей собакой. Хозяин держал питомца за передние лапы, и кружил вокруг нее под музыку. В конце этюда прокурор поцеловал Черчиля, по видимому в благодарность за танец. Примечательно, что в самом начале главный герой ролика поинтересовался снимают ли его. При этом, делала это, по всей видимости женщина, так как за кадром на протяжении всего видео был слышен женский голос и смех. Стоит отметить, что видео было опубликовано без описания, и поэтому остается неизвестным, в каком доме происходили такие веселые танцы. Однако, его роскошный интерьер не может не обратить на себя внимание.

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