Украина КАРТА Белый шторм: Сегодня по всей территории Украины пройдет мокрый снег и усилится ветер

2018-01-18 09:10 85307

Синоптики предупредили и небольшом потеплении и мощных снегопадах, местами будут заносы до 40 см. Из-за осложнения погодных условий спасательные и экстренные службы страны приведены в режим повышенной готовности.

Сегодня, 18 января, по всей территории Украины пройдет мокрый снег, местами – с дождем. Максимальная дневная температура составит 6 градусов тепла.

По данным Гидрометеоцентра, на западе сегодня ожидается мокрый снег с дождем, дневная температура воздуха будет держаться на уровне от -1 до +2 градусов, на востоке тоже мокрый снег с дождем, температура от -1 до +1 градуса, в центральных областях – мокрый снег и от 0 до 2 градусов тепла.

На севере, кроме мокрого снега, дождь прогнозируют в Житомирской и Харьковской областях, температура – от -1 до +1. На юге температура от +2 до +6 градусов.

В оккупированном Крыму ожидают дожди, воздух прогреется от 6 до 8 градусов тепла.

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В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В то же время спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждают о существенном осложнении погодных условий 18 января. По всей территории Украины ожидается сильная метель, гололедица, снег до 40 см и усиление ветра.

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Напомним, ранее из-за непогоды было принято решение об ограничении движения большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской обл. В связи с осложнениями погодных условий ГосЧС приведена в режим повышенной готовности.