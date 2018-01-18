Украина КАРТА Новые жертвы перемирия: в зоне АТО погибли три солдата ВСУ, еще пятеро ранены

2018-01-18 11:12 613

За прошедшие сутки позиции сил АТО были обстреляны семь раз, три украинских бойца погибли, еще пятеро получили боевые травмы.

"В целом за минувшие сутки российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие в двух случаях были вынуждены открывать огонь из вооружения, не запрещенными минскими соглашениями", – говорится в сообщении штаба АТО.

На Луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении сепаратисты нарушали договоренности о прекращении огня с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков.

С минометов обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных неподалеку Новотроицкого. Особенную огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки. В частности, на подступах к этому прифронтовому городу противник более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия вблизи Гранитного.