Из-за надвигающегося снегопада все въезды в Киев перекрыли для фур

В Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта на территорию города со всех направлений из-за снегопада. Ограничение уже начало действовать и продлится до конца снегопада.
Для участников дорожного движения также установлены семь пунктов обогрева.
"С 9:00 мы ограничили въезд транспорта в Киев. Будем мониторить ситуацию и принимать оперативные решения в зависимости от погодных условий и состояния транспортного движения в городе", - говорится в сообщении КГГА.
Накануне ограничение на въезд транспорта было введено с полуночи, а после снято в связи с временным улучшением погодных условий.
БЕЛЫЙ ШТОРМ: СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ПОЙДЕТ МОКРЫЙ СНЕГ И УСИЛИТСЯ ВЕТЕР
Напомним, погодные условия в Украине ухудшились 17 января, в результате чего ситуация с движением на автомобильных и железных дорогах сильно осложнилась. В трех областях был обесточен ряд населенных пунктов. В связи с непогодой спасатели перешли на усиленный режим работы. Сегодня по всей территории Украины также ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и усиление ветра.