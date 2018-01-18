Украина Из-за надвигающегося снегопада все въезды в Киев перекрыли для фур

2018-01-18 10:43 634

В Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта на территорию города со всех направлений из-за снегопада. Ограничение уже начало действовать и продлится до конца снегопада.

Для участников дорожного движения также установлены семь пунктов обогрева.

"С 9:00 мы ограничили въезд транспорта в Киев. Будем мониторить ситуацию и принимать оперативные решения в зависимости от погодных условий и состояния транспортного движения в городе", - говорится в сообщении КГГА.

Накануне ограничение на въезд транспорта было введено с полуночи, а после снято в связи с временным улучшением погодных условий.

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Напомним, погодные условия в Украине ухудшились 17 января, в результате чего ситуация с движением на автомобильных и железных дорогах сильно осложнилась. В трех областях был обесточен ряд населенных пунктов. В связи с непогодой спасатели перешли на усиленный режим работы. Сегодня по всей территории Украины также ожидаются мокрый снег с дождем, гололедица и усиление ветра.

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