Политика Верховная Рада приняла закон Порошенко о реинтеграции Донбасса - что и как теперь изменится

2018-01-18 12:13 780

Закон дает президенту Украины право на использование армии для сдерживания и противодействия российской агрессии. На Москву возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный в результате войны на Донбассе и оккупации Крыма. При этом документ упраздняет штаб АТО, вместо которого создадут объединенный оперативный центр ВСУ.

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в целом законопроект № 7163 о реинтеграции Донбасса (Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

КАК ИЗМЕНИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ №7163 О РЕИНТЕГРАЦИИ ДОНБАССА - 673 ПРАВКИ

Документ определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ (в редакции к первому чтению такие полномочия предоставлялись Минобороны).

Полное отсутствие военнослужащих РФ на оккупированных территориях должны зафиксировать Минобороны и МВД Украины - они вместе должны подать представление президенту Украины, а уже он на этом основании принимает решение. Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями президента.

Закон дает президенту Украины право на использование вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии.

Почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий - кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательство обеспечить защиту гражданского населения.

Согласно закону, вместо штаба антитеррористической операции (АТО) будет создан объединенный оперативный штаб Вооруженных сил. Предусматривается, что на штаб будет возложено непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые привлекаются к мерам по обеспечению безопасности и обороны.

Командующий Объединенных сил в случае реальной угрозы жизни и здоровья лицам, которые пересекают линию разграничения, имеет право ограничить въезд этих лиц на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на период существования этой угрозы.

На территориях, прилегающих к зоне боевых действий, функционирует особый порядок, согласно которому органы сектора безопасности и другие госорганы имеют специальные полномочия для обеспечения нацбезопасности. Границы таких территорий устанавливает начальник Генштаба ВСУ по представлению командующего Объединенных сил.

Правоохранители и привлеченные к противодействию агрессии получают такие права: