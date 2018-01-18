Политика Верховная Рада приняла закон Порошенко о реинтеграции Донбасса - что и как теперь изменится

2018-01-18 12:13 780

Закон дает президенту Украины право на использование армии для сдерживания и противодействия российской агрессии. На Москву возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный в результате войны на Донбассе и оккупации Крыма. При этом документ упраздняет штаб АТО, вместо которого создадут объединенный оперативный центр ВСУ.

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в целом законопроект № 7163 о реинтеграции Донбасса (Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

КАК ИЗМЕНИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ №7163 О РЕИНТЕГРАЦИИ ДОНБАССА - 673 ПРАВКИ

Документ определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ (в редакции к первому чтению такие полномочия предоставлялись Минобороны).

Полное отсутствие военнослужащих РФ на оккупированных территориях должны зафиксировать Минобороны и МВД Украины - они вместе должны подать представление президенту Украины, а уже он на этом основании принимает решение. Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями президента.

Закон дает президенту Украины право на использование вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии.

Почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий - кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательство обеспечить защиту гражданского населения.

Согласно закону, вместо штаба антитеррористической операции (АТО) будет создан объединенный оперативный штаб Вооруженных сил. Предусматривается, что на штаб будет возложено непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые привлекаются к мерам по обеспечению безопасности и обороны.

Командующий Объединенных сил в случае реальной угрозы жизни и здоровья лицам, которые пересекают линию разграничения, имеет право ограничить въезд этих лиц на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на период существования этой угрозы.

На территориях, прилегающих к зоне боевых действий, функционирует особый порядок, согласно которому органы сектора безопасности и другие госорганы имеют специальные полномочия для обеспечения нацбезопасности. Границы таких территорий устанавливает начальник Генштаба ВСУ по представлению командующего Объединенных сил.

Правоохранители и привлеченные к противодействию агрессии получают такие права:

  • Применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в зону противодействия агрессии.
  • Задерживать таких лиц и доставлять в органы Нацполиции.
  • Проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать для установления личности.
  • Осматривать личные вещи граждан при них и в автомобилях.
  • Временно ограничивать или запрещать движение транспорта, пешеходов на улицах и дорогах, не пускать людей и машины куда-то, в частности на объекты, выводить людей из определенной местности, отбуксировывать транспорт.
  • Входить в дома людей, на частные земельные участки, предприятия, учреждения и организации, если это нужно для противодействия внешней агрессии.
  • Со служебной целью использовать с разрешения владельцев средства связи и автомобили, в том числе специальные – кроме автомобилей дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Еще по теме

Президент пояснил, что означает для Крыма и Донбасса принятый сегодня закон

2018-01-18 12:45 507

Завтра-послезавтра нужно принять - Порошенко поставил сроки голосования за реинтеграцию Донбасса

2018-01-17 12:15 1340

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса - онлайн

2018-01-17 11:14 2194

Брюссель заявил, что ассоциация между Украиной и ЕС под угрозой из-за аудита

2018-01-16 13:15 1529

Еще новости в разделе "Политика"

Суд признал директора НАБУ Сытника виновным и оштрафовал на 1700 гривен

2018-01-18 13:14 273

Президент пояснил, что означает для Крыма и Донбасса принятый сегодня закон

2018-01-18 12:45 507

Верховная Рада приняла закон Порошенко о реинтеграции Донбасса - что и как теперь изменится

2018-01-18 12:13 780

Суд по делу экс-технолога Трампа и Януковича затянется почти на год

2018-01-18 10:11 793
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Суд признал директора НАБУ Сытника виновным и оштрафовал на 1700 гривен 2018-01-18 13:14 273
Президент пояснил, что означает для Крыма и Донбасса принятый сегодня закон 2018-01-18 12:45 507
Верховная Рада приняла закон Порошенко о реинтеграции Донбасса - что и как теперь изменится 2018-01-18 12:13 780
Суд по делу экс-технолога Трампа и Януковича затянется почти на год 2018-01-18 10:11 793

Лента

13:46 Таинственная смерть Долорес О'Риордан подняла продажи дисков Cranberries на миллион процентов
13:14 Суд признал директора НАБУ Сытника виновным и оштрафовал на 1700 гривен
12:45 Президент пояснил, что означает для Крыма и Донбасса принятый сегодня закон
12:13 Верховная Рада приняла закон Порошенко о реинтеграции Донбасса - что и как теперь изменится
11:44 Украинцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
КАРТА 11:12 Новые жертвы перемирия: в зоне АТО погибли три солдата ВСУ, еще пятеро ранены
10:43 Из-за надвигающегося снегопада все въезды в Киев перекрыли для фур
10:11 Суд по делу экс-технолога Трампа и Януковича затянется почти на год
09:42 В Евросоюзе открылся сайт, аналогичный украинскому ресурсу Миротворец
КАРТА 09:10 Белый шторм: Сегодня по всей территории Украины пройдет мокрый снег и усилится ветер