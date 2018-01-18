Политика Польша запросила ввода в страну увеличенного военного контингента США

2018-01-19 14:16 2348

Правительство Польши ожидает, что США увеличат присутствие своих военных в стране. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером

"Я заявил - и это позиция польского правительства - что мы ожидаем большего присутствия американских войск в Польше", - сказал Блащак.

Министр считает, что это положительно скажется на безопасности в регионе.

"Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным для безопасности не только Польши, но и всей Европы, в частности, я говорю о Центральной и Восточной Европе", - добавил он.

В ходе визита он также сообщил, что разговоры о закупке противоракетных систем Patriot "находятся на правильном пути".

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