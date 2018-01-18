Украина В Украине снова подорожал бензин - Крупнейшие сети АЗС подняли цены

2018-01-19 18:13 1350

Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO и другие, подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO.

Как отмечается, на заправках WOG все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр – до 31,45 грн за литр (бензин А-92), 32,45 грн за литр (А-95), 33,45 грн за литр (бензин А-95 Премиум), 29,95 грн за литр (дизтопливо).

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В сети АЗС SOCAR цены на бензин и дизтопливо выросли на 15 коп. за литр, до 30,99 грн за литр (бензин А-92), 31,99 грн за литр (А-95), 32,99 грн за литр (бензин А-95 Премиум), 29,49 грн за литр (дизтопливо).

По информации UPECO, топливо также подорожало в сетях БРСМ-Нафта, Энерджи Транс, KLO, Авантаж 7 и Катрал Юг.

Ранее Антимонопольный комитет начал масштабное расследование по патовой ситуации на рынке бензина в конце 2017 года.