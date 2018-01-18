Украина Из-за снегопада Кабмин лишил чиновников отпуска - режим круглосуточного дежурства

2018-01-19 16:15 2238

Кабмин Гройсмана запретил главам ОГА, РГА и местного самоуправления покидать территории своих областей на время ухудшения погодных условий.

Соответствующее распоряжение вице-премьер министра Геннадия Зубко.

"Главы ОГА, РГА и местного самоуправления в условиях непогоды не должны покидать территории своих областей", - отмечается в документе.

Зубко напомнил, что ухудшение погодных условий ожидается в Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. А также - в Житомирской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

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В связи с этим он поручил областным госадминистрациям вместе с ГСЧС создать штабы оперативного реагирования, проверить готовность автономных источников питания, развернуть пункты обогрева, обеспечить полную готовность снегоуборочной и прочей техники.

Кроме того, на время непогоды департаменты ЖКХ ОГА переведены в режим круглосуточного дежурства.

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