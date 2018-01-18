Украина Это дно: продажи квартир в Киеве рекордно обвалились

2018-01-18 22:00 1465

 

В Киеве в 2017 году было продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, что на 70% меньше 2016 года.

Об этом сообщает LIGA.net.

В частности, в 2016-м было заключено 4515 и 4960 договоров соответственно.

Сокращение количества сделок в первую очередь наблюдалось в новостройках, строительство которых началось в 2017-м.

"Еще пять лет назад квартиры в новостройках продавались на этапе строительства, - отметил управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов. - Три года назад непроданных после ввода в эксплуатацию квартир было около 10%, сегодня речь идет приблизительно о 30%".

Весь прошлый год застройщики пытались оживить спрос при помощи программ лояльности.

 

"В 2017 году большинство киевских застройщиков при 100-процентной оплате стоимости квартиры увеличили скидки в два-три раза: если еще в марте максимальная скидка была на уровне 6-7%, то в канун новогодних праздников она достигала и 18-20%", - рассказал и. о. начальника отдела продаж Svitlo Park Денис Павленко.

Конкуренция на рынке недвижимости Киева усиливается. По итогам 9 месяцев, в столице велись продажи в 268 объектах, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в исследовании City Development Solutions

Суммарно в столице на 1 октября прошлого года продавалось 66 000 квартир. То есть при текущем объеме сделок продать все предложенное на рынке жилье можно за 28 лет.

В пресс-службе "Киевгорстроя" считают, что цены будут расти соразмерно курсу доллара, росту цен на энергоносители и материалы.

"Есть негласное правило: цены будут пересмотрены, если доллар "шагнет" за отметку 28-29 грн, - поясняет Денис Павленко. - Уже сейчас аналитические данные по рынку жилья свидетельствуют о незначительном росте средних цен. Компании, мягко выражаясь, готовят общественность к изменению ценовой политики".

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