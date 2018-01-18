Украина Кабмин пошел навстречу тем, кто не успел заработать себе на пенсию

2018-01-18 21:00 1578

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату. Об этом сообщает Урядовый портал.

Временную помощь получат те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, то есть не заработали свою пенсию.

Выплаты будут производить в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года. назначают структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций.

Назначение соцпомощи предполагает учёт имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода гражданина.

Выплаты будут перечислять каждые шесть месяцев, с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода.

Соцпомощь выплачивается до достижения гражданином возраста, с которого он приобретает право на получение пенсии.