Украина Кабмин пошел навстречу тем, кто не успел заработать себе на пенсию

2018-01-18 21:00 1578

 

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату. Об этом сообщает Урядовый портал.

Временную помощь получат те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, то есть не заработали свою пенсию.

Выплаты будут производить в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года. назначают структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций.

Назначение соцпомощи предполагает учёт имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода гражданина.

Выплаты будут перечислять каждые шесть месяцев, с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода.

Соцпомощь выплачивается до достижения гражданином возраста, с которого он приобретает право на получение пенсии.

Еще по теме

Из-за снегопада Кабмин лишил чиновников отпуска - режим круглосуточного дежурства

2018-01-18 15:45 943

Кабмин Гройсмана задним числом повысил зарплаты учителям

2018-01-11 14:45 5147

В Кабмине рассказали о новом повышении пенсий для украинцев

2018-01-06 13:00 30155

В Кабмине рассказали, когда еще повысят минималку

2018-01-03 20:00 11419

Еще новости в разделе "Украина"

Это дно: продажи квартир в Киеве рекордно обвалились

2018-01-18 22:00 1471

Кабмин пошел навстречу тем, кто не успел заработать себе на пенсию

2018-01-18 21:00 1578

Снежная атака: полностью перекрыта трасса «Киев-Одесса»

2018-01-18 20:00 1089

Рада приняла новый закон о приватизации

2018-01-18 16:30 1019
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Это дно: продажи квартир в Киеве рекордно обвалились 2018-01-18 22:00 1471
Кабмин пошел навстречу тем, кто не успел заработать себе на пенсию 2018-01-18 21:00 1578
Снежная атака: полностью перекрыта трасса «Киев-Одесса» 2018-01-18 20:00 1089
Рада приняла новый закон о приватизации 2018-01-18 16:30 1019

Лента

22:30 Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу
22:00 Это дно: продажи квартир в Киеве рекордно обвалились
21:30 Микроволновки признали опасными для человечества
21:00 Кабмин пошел навстречу тем, кто не успел заработать себе на пенсию
20:30 По закону о Донбассе медики получат статус участников боевых действий
20:00 Снежная атака: полностью перекрыта трасса «Киев-Одесса»
19:30 Украинцы с тревогой наблюдают за поведением доллара: гривня в крутом пике
19:00 Дело о госизмене: суд согласился проверить, Путин ли на видео
18:30 Фанаты "Реала" проголосовали за исключение Роналду из команды
18:00 Экс-охранник Януковича рассказал подробности его побега