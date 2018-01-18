Спорт Фанаты "Реала" проголосовали за исключение Роналду из команды

2018-01-18 18:30 810

Более шестидесяти процентов футбольных болельщиков клуба "Реал" Мадрид захотели, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду как можно скорее покинул состав команды, пишет AS.

Известно, что участниками опроса популярного спортивного издания стали 125 тысяч фанатов, из которых более 67,5 процента проголосовали против Роналду.

Отметим, что в этом сезоне легендарный футболист стал автором всего четырех голов в ЛаЛиге - это худший результат Роналду с момента прихода в "Реал" в 2009 году. Именно по этой причине болельщики желают, чтобы 32-летний игрок покинул клуб.

Кроме того, известно, что Криштиану не так давно повздорил с президентом команды Флорентино Пересом из-за низкого оклада. Игрок зарабатывает 21 миллион евро в год, в то время как оклад Месси равен 50 миллионам евро.