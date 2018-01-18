Политика По закону о Донбассе медики получат статус участников боевых действий

2018-01-18 20:30 891

Статус участника боевых действий или участника войны смогут получить медики, работающие вблизи неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующая поправка нардепа от БПП Светланы Залищук учтена в законе о реинтеграции Донбасса, принятом 18 января.

"Вниманию медиков, работающих вблизи оккупированных территорий! Новый принятый закон об оккупации содержит мою правку, которая позволит работникам учреждений здравоохранения, работающих вблизи линии разграничения, получить статус участника боевых действий или участника войны", - написала Залищук в Facebook.

Она пояснила, что до сих пор медики не могли получить таких статусов, несмотря на то, что выезжали и продолжают выезжать для оказания медпомощи во время обстрелов, работали в учреждениях здравоохранения во время обстрелов населенных пунктов.

"Такое положение вещей приводит к тому, что медицинские работники, не имея мотивации, покидали зону конфликта, - написала Залищук. - Сначала комитет отклонил поправку, но во время вчерашних баталий в зале все-таки согласился ее вернуть".