Детали фото 2 февраля на сцене Национальной оперетты - комическая опера «Севильский цирюльник»

2018-01-19 16:59 1109

Великолепная игра актеров Театра, прекрасные мелодии в исполнении оркестра, органично связанные с остроумными текстами, забавные путаницы и курьезные ситуации, волшебные музыкальные портреты - все это, в сочетании с живописной декорацией и яркими костюмами героев, принесет зрителю эстетическое наслаждение и незабываемые эмоции!

Режиссер-постановщик, генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н.а. Украины Богдан Струтинский рассказал, что в последнее время Национальная оперетта поддерживает тесные контакты с зарубежными театрами.

- Мы активно перенимаем опыт и щедро делимся своими наработками. Считаю, что именно сейчас мы вышли на хороший темпоритм, - говорит Богдан Струтинский. - В театре ежемесячно проходят премьерные показы. Тем не менее, каждая премьера - это большое испытание. Сегодня, впервые в истории Театра на большой сцене - комическая опера «Севильский цирюльник».

7 апреля 2017 года состоялся первый показ премьерной постановки «Севильский цирюльник» в Национальной оперетте Украины. Оперный вокал и причудливая актерская игра соединились в постановке н.а. Украины Богдана Струтинского. Веселый сюжет эклектично связали элементы прошлого и современности. Неожиданные смелые решения постановки часто вызывали в зале возгласы удивления. Щедрыми аплодисментами зрители приветствовали солистов каждый раз после выполнения непревзойденных каватине и арий комической оперы «Севильский цирюльник». В благодарность зритель наградил артистов и всю творческую группу бурными и долгими овациями!

Опера «Севильский цирюльник» - одна из лучших комических опер с интересной и увлекательной историей. Как известно, она была написана в рекордно сжатые сроки для новогоднего карнавала в Риме. Примечательно, что опера и по сей день остается одной из самых репертуарных.

 На сцене Национальной оперетты зрителю представят современное сценическое воплощение произведения - что и является самой главной «интригой» постановки, ведь возраст оперы насчитывает около двухсот лет!

По сюжету, прекрасная юная сирота Розина вынуждена жить у своего опекуна доктора Бартоло, от назойливости которого бедная девушка не знает куда деваться. Старый Бартоло метит на большое приданое Розины и сам не прочь вспомнить молодость, заполучив такую ​​красавицу в жены.Но сердце юной девушки занято другим - молодым человеком, который безумно влюблен в нее, но о котором она толком пока что ничего не знает. Он появляется в костюме скромного бакалавра, хотя на самом деле является богатым графом Альмавива. Молодые люди никак не могут встретиться и поговорить-старый опекун постоянно следит за красавицей-воспитанницей, чувствуя угрозу со стороны соперника.

Любви графа Альмавивы и Розины помогает тот, кто случайно появляется рядом: цирюльник Фигаро. Хитростью и ловкостью он находит возможность проникнуть в дом, передать записку и «устранить» в нужный момент доктора Бартоло. Комедия заканчивается общим примирением.

Неисчерпаемый юмор, мелодичная щедрость и виртуозный блеск вокальных партий, а также стремительная динамика сценического действия – вот, что найдет зритель в новой премьере Национальной оперетты Украины «Севильский цирюльник»!

Опера прославляет жизненную активность и предприимчивость, нежные чувства влюбленных и высмеивает лицемерие - в этом ее прогрессивное значение!

Когда: 02 февраля, пятница

Где:  Национальная оперетта (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Билеты здесь

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Детали

фото 2 февраля на сцене Национальной оперетты - комическая опера «Севильский цирюльник» 2018-01-19 16:59 1109
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