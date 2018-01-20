Мир Правительство США прекращает работу

2018-01-20 11:00 863



Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны в результате чего правительство страны вынуждено будут приостановить работу.

Федеральные ведомства США прекращают работу из-за отсутствия финансирования из-за того, что Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, закончился срок действия нынешнего временного закона о финансировании правительства, а федеральные министерства и ведомства США вынуждены прекратить работу из-за отсутствия денег.

Отмечается, что Все сотрудники госорганов, не выполняющие важные задачи, должны будут уйти во временные неоплачиваемые отпуска.

Вместе с тем в Сенате продолжаются переговоры по новому законопроекту.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в прекращении финансирования федеральных ведомств США из-за непринятого бюджета виновны законодатели от Демократической партии.

"Сегодня вечером они (сенаторы-демократы) поставили политику превыше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и возможности нашей страны служить всем американцам. Это поведение обструкционистов-неудачников, а не законодателей", — сообщается в заявлении Сандерс.

Ранее сообщалось, что палата представителей в Конгрессе США одобрила законопроект о продлении федерального финансирования правительства до 16 февраля.