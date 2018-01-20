Украина В Украине из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов

2018-01-20 10:00 818

 

В субботу, 20 января, в результате непогоды в Украине по состоянию на 7:00 20 января 2018 года остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н. п., Черкасская - 76 н. п., Черниговская - 16 н. п., которые были обесточены 18 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. Кроме того, в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения г. Вилково (привлечены 2 электростанции ГСЧС для обеспечения электроснабжения больницы и насосной станции).

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