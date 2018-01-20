Украина Кабмин объяснил, как будут зачисляться неиспользованные субсидии

2018-01-20 12:00 689

В Кабинете министров дали разъяснение относительно неиспользованных субсидий на конец месяца. Как сообщается на сайте Кабмина, такие субсидии должны относиться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

"Сумма субсидии, предоставленной на оплату коммунальных услуг размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей благодаря экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа или воды), должна зачисляться в счет платы за услуги следующих расчетных периодов", - говорится в сообщении.

Например, если в январе обязательный платеж составляет 1000 гривен за социальной нормой 400 кубометров газа, а фактически использовано лишь 100 кубометров, то остаток в 300 кубов можно использовать в более холодные месяцы.

Также отмечается, что сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков услуг и не меняется в течение периода получения субсидии.