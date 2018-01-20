Украина Депутаты хотят увеличить штрафы и усилить ответственность продавцов алкоголя и сигарет

2018-01-20 12:30 607

 

Нардепы предлагают усилить ответственность за нарушение правил торговли подакцизными товарами без лицензии, с отсутствующими или подделанными акцизными марками.

Соответствующий законопроект № 7490 о внесении изменений в Кодекс админправонарушений был зарегистрирован 16 января в Верховной Раде.

Инициатор - Владимир Мисик - считает, что реализация его предложений будет способствовать уменьшению количества правонарушений в данной сфере.

Так, предложено увеличить ответственность за нарушение правил торговли соответствующими товарами без лицензии, с отсутствующими или подделанными акцизными марками. Новые штрафы - от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) (3400-6800 грн.) с конфискацией соответствующего товара и выручки от его продажи. Если правонарушение совершено повторно, санкции увеличиваются до 300 - 500 нмдг (5100-8500 грн.)

Также предлагается увеличить штрафы за торговлю в запрещенных для этой цели местах, продажу нестандартных упаковок сигарет и продажу данных категорий товаров лицам, не достигшим 18 лет. Новые штрафы - от 100 до 200 нмдг. (1700-3400 грн.)

Напомним, что согласно Закону "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" осуществлять импорт, экспорт, оптовую и розничную торговлю данной продукцией имеют право организации всех форм собственности при наличии лицензии.

Этот же Закон жестко регламентирует деятельность таких предприятий и предполагает постоянный контроль со стороны соответствующих государственных органов.

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