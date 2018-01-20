Политика Климкин прокомментировал предложение перенести место переговоров по Донбассу

2018-01-20 13:30 513

 

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", - сказал Климкин.

По словам Климкина, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Белоруси" и хорошей логистике.

"Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место - абсолютно неважно", - подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Еще по теме

Лавров: Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности

2018-01-20 10:30 809

По закону о Донбассе медики получат статус участников боевых действий

2018-01-19 11:13 3112

Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

2018-01-19 08:10 5404

В "ДНР" отреагировали на принятие закона о реинтеграции Донбасса

2018-01-18 17:30 3244

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин прокомментировал предложение перенести место переговоров по Донбассу

2018-01-20 13:30 513

Польша запросила ввода в страну увеличенного военного контингента США

2018-01-19 14:16 3155

Шары не будет: стали известны детали и уловки в новом законе об авто на евробляхах

2018-01-19 13:15 2709

По закону о Донбассе медики получат статус участников боевых действий

2018-01-19 11:13 3112
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин прокомментировал предложение перенести место переговоров по Донбассу 2018-01-20 13:30 513
Польша запросила ввода в страну увеличенного военного контингента США 2018-01-19 14:16 3155
Шары не будет: стали известны детали и уловки в новом законе об авто на евробляхах 2018-01-19 13:15 2709
По закону о Донбассе медики получат статус участников боевых действий 2018-01-19 11:13 3112

Лента

15:00 Украина впервые в истории вошла в топ-10 лучших теннисных стран Европы
14:30 Гонтарева: Голосов за мою отставку будет очень много
14:00 В полиции рассказали детали перестрелки в Одессе
13:30 Климкин прокомментировал предложение перенести место переговоров по Донбассу
13:00 МВД: Все ограничения движения на дорогах сняты
12:30 Депутаты хотят увеличить штрафы и усилить ответственность продавцов алкоголя и сигарет
12:00 Кабмин объяснил, как будут зачисляться неиспользованные субсидии
11:30 Раненый во время перестрелки в Одессе полицейский скончался
11:00 Правительство США прекращает работу
10:30 Лавров: Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности