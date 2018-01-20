Украина Гонтарева: Голосов за мою отставку будет очень много

2018-01-20 14:30 1473

Валерия Гонтарева уверена, что проблем с количеством голосов народных депутатов за ее увольнение с должности главы НБУ не возникнет.

Об этом она заявила в интервью "Украинским новинам".

"После подачи представления Президента на мое увольнение я готовилась сегодня (19 января - ред) докладывать в Верховной Раде, ждала, когда меня вызовут. Надеялась, что наконец-то меня уволят, но не тут то было. Мне же на речь нужно 10 минут всего лишь", - сказала она.

Гонтарева утверждает, что затягивание с ее отставкой произошло по вине парламента.

"Вы же понимаете, что не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдет сегодня, сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе", - заявила глава НБУ.

В то же время, Гонтарева уверена, что обстановка в зале Верховной Раде будет неспокойная.

"Я была уверена, когда писала доклад, что не дочитаю и до третьей страницы. Но тем не менее, он у меня есть и это 14 страниц. Не ожидайте от меня чего-то, чего я не говорила в апреле на пресс-конференции, когда объявила об уходе. Там я подвела итоги своей работы в Национальном банке", - поделилась Гонтарева.

Она добавила, что голосование за её отставку является важным, прежде всего, для НБУ.

"Я думаю, что продолжать так дальше невозможно. Нужно, в конце концов, меня отпустить. Это важно для Национального банка. Там 5 тысяч человек работает. Нужно, чтобы люди были мотивированы, чтобы реализовывали стратегию, чтобы у них был лидер", - резюмировала глава НБУ.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили - и она решила уйти в длительный отпуск.

Исполняющим обязанности главы НБУ был назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

18 января президент Петр Порошенко предложил парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка Украины.