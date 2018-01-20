Спорт Украина впервые в истории вошла в топ-10 лучших теннисных стран Европы

2018-01-20 15:00 1486

 

Украина впервые в своей истории попала в десятку лучших теннисных стран в Европе.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Европейская теннисная Федерация (Tennis Europe) подвела окончательные итоги прошлого года и составила ежегодный рейтинг Наций. Если 2016 Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то благодаря значительным успехам в 2017-м “желто-голубые” попали в топ-10 сильнейших теннисных государств, заняв 8 место.

Вашему вниманию полный список 10-ти лучших стран: 1- Франция, 2 — Россия, 3 — Германия, 4 — Чехия, 5 — Испания, 6 — Великобритания, 7 — Италия, 8 — Украина, 9 — Бельгия, 10 — Швейцария .

Примечательно, что до этого момента никогда за годы независимости Украина не попадала в первую десятку.

Стоит отметить, что общий рейтинг “Tennis Europe” состоит из четырех зачетов: “Профессиональный теннис”, “Юниоры теннис”, “Мастерс теннис” и “Теннис на колясках”.

Добавим также, в первой категории Украина оказалась на 14 месте, во второй стала третьей, в “ветеранской” категории — не попавшие в зачете, а в четвертой набрали лишь 9 очков, но в целом стали восьмыми. Перейти на Главную страницу

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