Украина видео В центре Киева полыхает историческое здание

2018-01-20 22:00 941

 

В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 12 загорелся отселенный дом XIX века, сообщается на сайте ГСЧС.

Горит пятый этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв. м. На месте работают пожарные.

Также отмечается, что жертв и пострадавших нет.

 

 

Главная опасность пожара состоит в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания. Огонь заливают две машины с автолестницами. 

Улица Богдана Хмельницкого перекрыта полицией.

Пока есть две предполагаемые причины пожара: поджог или неосторожное обращение бездомных с огнем.

Как известно, 25 февраля 2016 года в аварийном доме на улице Богдана Хмельницкого, 12-14 обвалились перекрытия с 4 по 1 этаж. Под завалами оказались строители, двое из них погибли.

Мэр Киева Кличко подчеркнул, что работы в доме происходили с нарушением техники безопасности и без каких-либо разрешительных документов.

Позже прокуратура Киева сообщила о подозрении прорабу, под руководством которого осуществлялись строительные работы.

"Доходный дом" XIX в. по адресу Хмельницкого, 12/14 является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

 

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