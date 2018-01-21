Украина В Украину идут сразу два активных циклона

2018-01-21 12:00 1927

 

Сразу несколько областей Украины попадут под действие опасных погодных условий 21−23 января. В эти дни метеорологи ожидают прохождение через юг и восток Украины двух достаточно активных циклонов.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, в эти дни метеорологи ожидают прохождение через юг и восток Украины двух достаточно активных циклонов.

Первый, который 21 января будет на юге Украины, менее активный.

В Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдут дожди, а в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской — снег.

22 января придет другой циклон, под его влиянием выпадет снег. 23 января такая погодная ситуация сохранится.

«Если подытожить, то на территории юга и востока Украины будут сильные снегопады», — отметил Кульбида.

По его словам, в отдельных районах высота снежного покрова может достигать полуметра в эти дни.

Кроме того, ожидается налипание мокрого снега и гололед, но стихийных критериев эти явления достичь не должны.

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