Вратарь "Динамо" перешел в "Депортиво"

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль ближайшие полгода проведёт в испанском чемпионате. Как сообщает пресс-служба украинского клуба, вратаря арендует "Депортиво" до окончания сезона, также испанцы получат право первоочередного выкупа контракта Коваля.
Ожидается, что сегодня Максим прилетит в Ла-Корунью и в начале недели пройдет медицинское обследование.
В текущем сезоне Коваль провел 11 матчей в Премьер-лиге Украины, две игры в квалификации Лиги чемпионов и пять в Лиге Европы.