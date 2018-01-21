Спорт Вратарь "Динамо" перешел в "Депортиво"

2018-01-21 13:30 787

 

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль ближайшие полгода проведёт в испанском чемпионате. Как сообщает пресс-служба украинского клуба, вратаря арендует "Депортиво" до окончания сезона, также испанцы получат право первоочередного выкупа контракта Коваля.

Ожидается, что сегодня Максим прилетит в Ла-Корунью и в начале недели пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне Коваль провел 11 матчей в Премьер-лиге Украины, две игры в квалификации Лиги чемпионов и пять в Лиге Европы.

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