Экономика Данилюк: МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной

2018-01-21 11:00 784

Для продолжения программ с МВФ Украина не должна останавливаться в реализации реформ

Глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены. Об этом он сказал в интервью Зеркалу недели.

По его словам, для продолжения программ с МВФ Украина не должна останавливаться в реализации реформ. "Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто", - заявил Данилюк.

"Конечно, предвыборный год все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, эту скорость движения важно не потерять и имплементировать законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах", - отметил министр.

Также он отметил, что неполучение ни одного транша в текущем году и вылет из программы МВФ - "синонимы, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го".

"Новая программа (с МВФ, - ред.) не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума?... Необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум... В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - добавил глава Минфина.