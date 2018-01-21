Мир видео Теракт в отеле Кабула: погиб украинец

2018-01-21 14:30 471

 

Консул Украины вылетает в столицу Афганистана. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии, заявили в МИД.

В результате нападения террористов на отель ​Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины, сообщили в министерстве иностранных дел.

"Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

Во время атаки боевиков Талибана на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. Один террорист был убит силами безопасности на кухне отеля.

Затем террористы захватили в заложники несколько человек. Как сообщили силы безопасности Афганистана, контроль над Intercontinental восстановлен после 17 часов удерживания террористами.

По последним данным пять человек погибли, еще шесть получили ранения. Среди погибших двое нападавших, которые были ликвидированы. Еще 153 человека, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Отель, которые называют символом города, находится на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле.

Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.

Еще по теме

ТРАГЕДИЯ В перестрелке с преступницей полицейские смертельно ранили 6-летнего ребенка

2017-12-25 10:11 2244

В ЛНР бойцы Корнета расстреляли "скорую", есть погибшие

2017-11-22 19:30 6341

видео В центре Харькова обстреляли авто, водитель погиб

2017-11-05 11:00 2683

В Киеве маршрутка сбила людей возле остановки: погибли пожилые супруги

2017-11-04 14:30 2601

Еще новости в разделе "Мир"

видео Теракт в отеле Кабула: погиб украинец

2018-01-21 14:30 471

Трамп подвел итоги первого года президентства

2018-01-21 14:00 716

Турция пошла войной против союзников США: есть первые жертвы

2018-01-21 12:30 967

Facebook определит надежность источников новостей через опрос

2018-01-21 11:30 817
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео Теракт в отеле Кабула: погиб украинец 2018-01-21 14:30 471
Трамп подвел итоги первого года президентства 2018-01-21 14:00 716
Турция пошла войной против союзников США: есть первые жертвы 2018-01-21 12:30 967
Facebook определит надежность источников новостей через опрос 2018-01-21 11:30 817

Лента

ВАЖНО! 15:00 В Минздраве рассказали, кому не стоит делать прививки от кори
видео 14:30 Теракт в отеле Кабула: погиб украинец
14:00 Трамп подвел итоги первого года президентства
13:30 Вратарь "Динамо" перешел в "Депортиво"
13:00 Какую социальную помощь будут получать украинцы без стажа работы
12:30 Турция пошла войной против союзников США: есть первые жертвы
12:00 В Украину идут сразу два активных циклона
11:30 Facebook определит надежность источников новостей через опрос
11:00 Данилюк: МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной
10:30 В Грузии ждут окончательного решения Киева по экстрадиции Саакашвили