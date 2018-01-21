Мир видео Теракт в отеле Кабула: погиб украинец

2018-01-21 14:30 471

Консул Украины вылетает в столицу Афганистана. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии, заявили в МИД.

В результате нападения террористов на отель ​Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины, сообщили в министерстве иностранных дел.

"Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

Во время атаки боевиков Талибана на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. Один террорист был убит силами безопасности на кухне отеля.

Затем террористы захватили в заложники несколько человек. Как сообщили силы безопасности Афганистана, контроль над Intercontinental восстановлен после 17 часов удерживания террористами.

По последним данным пять человек погибли, еще шесть получили ранения. Среди погибших двое нападавших, которые были ликвидированы. Еще 153 человека, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Отель, которые называют символом города, находится на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле.

Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.