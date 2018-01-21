Украина Стало известно, кем были погибшие при теракте в Кабуле украинцы

2018-01-22 00:01 866

 

Погибшие в результате нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле граждане Украины являлись сотрудниками украинской авиакомпании.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане", - отметил президент.

Напомним, по информации BBC, в Кабуле погибли девять украинцев. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин говорил о шести погибших соотечественниках.

Ответственность за нападение на отель в Кабуле взяла на себя группировка Талибан.

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