Экономика Гройсман рассказал, почему гривна резко обвалилась в январе

2018-01-22 00:05 671

 

Падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжению выплат за границу. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Было падение, он (курс гривны - Прим. Ред.) свободно регулируемый и зависит от того, например, что в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал премьер.

По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - отметил Гройсман.

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