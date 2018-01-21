Политика Порошенко вошел в ТОП-10 самых богатых участников форума в Давосе

2018-01-22 00:10 737

 

Президент Дональд Трамп станет шестым самым богатым спикером на Давосском форуме, в то время как президент Украины Петр Порошенко занял 9 место в числе самых богатых его участников. Об этом сообщает cityam.com.

В списке участников есть также основатель Microsoft Билл Гейтс, за которым следует Джек Ма, основатель китайского оптового гиганта Alibaba стоимостью 47,2 млрд долларов, и Рэй Далио, менеджер инвестора и хедж-фондов.

Ниже Трампа - основатель JD.com Ричард Лю и Сунила Бхарти Миттала, основателя Bharti Enterprises.

В Давосе с 23-26 января будет проходить 47-й Всемирный экономический форум. Название его главной темы: "Чуткое и ответственное лидерство". В течение трех дней политики и бизнесмены со всего мира будут обсуждать вызовы, с которыми столкнулась планета.

В том числе, в форуме примет участие Петр Порошенко. В тоже время, участие Дональда Трампа в мероприятии под вопросом из-за бюджетных проблем в США.

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