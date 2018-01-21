В Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках

В пригородных маршрутках Киева подорожал проезд. К примеру, стоимость проезда в маршрутке "Киев-Обухов" выросла на 2 гривны. Об этом сообщает "ГолосUA".
По словам водителя маршрутки, причина подорожания - рост цены на бензин и дизтопливо.
Приблизительно в то же время подорожал проезд в том же направлении, но до села Красная Слободка — с 7 до 8 грн. Водители объясняют это необходимостью покрывать возросшие затраты из-за повышения стоимости бензина.
При этом стоимость проезда "Киев-Васильков" остается прежней: по 20 грн с человека.