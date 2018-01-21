Украина Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин

2018-01-22 00:25 794

 

Одесса и область продолжает оставаться регионом, где больше всего свирепствует корь – только за последнюю неделю заболеваемость там выросла на 22,7%

Эти данные сообщили во время заседания штаба в Одесской ОГА.

При этом с начала года в областном центре и по регионам выявили 265 больных корью, из них 160 – дети и 105 – взрослые.

По словам начальника управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслава Полясного, в области уже зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений кори. У этих людей не было прививок.

Больше всего корью болеют в Одессе — 122, в Лиманском районе — 30, Овидиопольском — 23, Березовском — 13, Беляевском — 11, Ширяевском — 11. Также есть заболевшие в Раздельнянском, Любашевском, Савранском, Белгород-Днестровском, Великомихайловском, Ренийском, Подольском, Кодымском, Ананьевском, Ивановском, Измаильском и Болградском районах.

Для борьбы с болезнью в регион дополнительно привезли 5 000 доз вакцины. Вчера Одесса уже получила 1500 доз.

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