Политика У Порошенко отреагировали на заявление Пескова

2018-01-22 00:30 704


Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей, заявляют в Администрации Президента

Встречи президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина происходят исключительно в трехстороннем формате. Об этом рассказали в Администрации президента Украины в воскресенье, 21 января.

"Ни одной встречи в двустороннем формате, начиная с 2014 года, когда Петр Порошенко стал президентом, между ними не было. Все встречи Петра Порошенко и Владимира Путина происходят при свидетелях и являются публичными. Все остальное – это манипуляции", – сказали в Администрации.

Как уточнил источник из близкого окружения Порошенко, одна из причин того, что встречи между российским и украинским президентами не проходят без свидетелей является огромное недоверие Порошенко к Путину. "Именно по причине недоверия Порошенко и отказывается от каких-либо встреч наедине с Путиным. Есть опасения, что после такой возможной встречи информация будет полностью искажена", – добавил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", – сказал он.

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