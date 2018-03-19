Мир Twitter запретил размещение любой рекламы криптовалют

2018-03-27 15:45 2579

Twitter запретил размещение рекламы криптовалют. Как сообщает телеканал Sky News, под запрет попадает любая реклама касательно ICO - размещения токенов для привлечения инвестиций, продажи криптовалют, а также соответствующих бирж.

Сегодня вступил в силу запрет социальной сети Twitter на рекламу криптовалют с целью избежать обнародования потенциального мошенничества или крупных потерь инвесторов.

"Запрет распространяется на рекламу о первичном размещении монет (ICO), что позволяет переводить наличные деньги в криптовалюту. Запрещены объявления о продаже монет и реклама крипто-обменов", - говорится в сообщении.

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Ранее на аналогичный шаг пошли Google и Facebook. Тогда руководство соцсети объяснило, что компания "отказывается от рекламы финансовых продуктов и услуг, которые часто ассоциируются с обманом".

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