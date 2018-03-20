Политика Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года

2018-03-23 14:15 460

Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года Великобритания еще почти два года будет оформлять Brexit.

Одновременно страна сохраняет все права члена ЕС, кроме права голосовать. 

Объявляя об этой и других договоренностях, представитель ЕС в переговорах по Brexit Мишель Барнье и министр Британии по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис назвали их "решающим шагом".

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в других странах ЕС.

По словам Барнье, до обещаний сохранить все нынешние права тех граждан стран ЕС, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат такие же права, как и те, кто прибыл до Brexit.

Переходный период продлится с 30 марта 2019 года до конца декабря 2020 года.

Сторонам, однако, еще предстоит договориться о некоторых принципиальных вопросах, в частности о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую Дэвисом и Барнье, еще должны будут подписать на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры других 27 стран Евросоюза.

Мишель Барнье сказал во вторник, что договоренность о переходном периоде придаст уверенности бизнесу, который беспокоился за неясность относительно условий работы после марта 2019 года.

По словам представителя ЕС, стороны смогут приступить к обсуждению будущего договора о свободной торговле и других аспектов отношений Евросоюза и Британии после Brexit.

Одновременно в этот 21-месячный переходный период Британия уже сможет вести переговоры о торговых соглашениях со странами извне Евросоюза.

Впрочем, стороны согласовали еще не все условия переходного периода: нужно, например, решить, какой будет роль Европейского суда правосудия (расположен в Люксембурге верховный суд ЕС).

Противники Brexit с самого начала говорили, что Британии и Евросоюзу физически не хватит времени урегулировать все детали будущих отношений за два года, отведенные на выход Лиссабонским договором.

Теперь стороны отвели себе еще почти два года и надеются уложиться в этот срок.

Еще по теме

Официальный Лондон заговорил о переносе выхода страны из Евросоюза

2018-03-20 09:40 2936

Выборы Путина в Крыму: в ЕС передали список “провинившихся”

2018-03-19 19:00 2727

Путина поздравили Венесуэла, Боливия и непризнанная Абхазия - лидеры ЕС и США игнорируют

2018-03-19 11:14 1834

В школах Украины отменят биологию, географию, физику, химию, экономику и астрономию

2018-03-16 13:46 16523

Еще новости в разделе "Политика"

Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь

2018-03-23 15:45 174

Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года

2018-03-23 14:15 460

В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества

2018-03-23 13:14 580

В Евросоюзе приняли волевое решение отозвать своего посла из Москвы

2018-03-23 10:11 870
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь 2018-03-23 15:45 174
Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года 2018-03-23 14:15 460
В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества 2018-03-23 13:14 580
В Евросоюзе приняли волевое решение отозвать своего посла из Москвы 2018-03-23 10:11 870

Лента

15:45 Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь
15:16 В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков
14:43 Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт
14:15 Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года
13:46 Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах
13:14 В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества
КАРТА 12:45 Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C
фото 12:13 Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение
11:44 У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США
11:12 У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки