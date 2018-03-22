Мир У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США

2018-03-23 11:44 763

У России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает The Hill.

Наличие компромата, по его словам, объясняет неодиданно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА ПОДДЕРЖАЛА МАССОВУЮ ДЕПОРТАЦИЮ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", – заявил бывший глава ЦРУ.

НОВЫЙ СЕКС-СКАНДАЛ С ТРАМПОМ: ПОСЛЕ ПОРНОЗВЕЗДЫ В СУД ПОДАЛА МОДЕЛЬ PLAYBOY

Еще по теме

Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму

2018-03-22 17:07 1136

На четвертый год войны Кабмин Гройсмана разорвал соглашение Путина-Азарова

2018-03-21 14:12 1360

Трамп провел первый телефонный разговор с Путиным после выборов в РФ

2018-03-20 21:30 3376

Путин понесет ответственность за отравление Скрипаля, - Глава МИД Британии Борис Джонсон

2018-03-20 12:43 1876

Еще новости в разделе "Мир"

Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт

2018-03-23 14:43 445

У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США

2018-03-23 11:44 763

Сын свергнутого диктатора Каддафи заявил, что имеет веские улики против Саркози

2018-03-23 08:09 783

После двух суток под стражей экс-президенту Саркози предъявили обвинение

2018-03-22 14:45 1376
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт 2018-03-23 14:43 445
У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США 2018-03-23 11:44 763
Сын свергнутого диктатора Каддафи заявил, что имеет веские улики против Саркози 2018-03-23 08:09 783
После двух суток под стражей экс-президенту Саркози предъявили обвинение 2018-03-22 14:45 1376

Лента

15:45 Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь
15:16 В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков
14:43 Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт
14:15 Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года
13:46 Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах
13:14 В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества
КАРТА 12:45 Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C
фото 12:13 Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение
11:44 У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США
11:12 У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки