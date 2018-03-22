Мир У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США

2018-03-23 11:44 763

У России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает The Hill.

Наличие компромата, по его словам, объясняет неодиданно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

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"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", – заявил бывший глава ЦРУ.

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