Украина У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки

2018-03-23 11:12 848

В "Рухе нових сил" отрицают причастность к партии мужчины, которого утром 22 марта задержали в киевском метрополитене с рюкзаком, полным взрывчатки. Об этом заявил соратник экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, член партии "Рух нових сил" Давид Сакварелидзе в Facebook.

"Только что прочитал дешевую попытку нескольких бессовестных народных депутатов привязать очень сомнительного человека, задержанного со взрывчаткой, к "Руху нових сил"... Мы понимаем, что таким образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит", - заявил Сакварелидзе.

Напомним, вчера на станции метро "Житомирская" в Киеве задержали направлявшегося в центр города мужчину. При осмотре рюкзака задержанного в нем обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.

Позже советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что задержанный, Тарас Гресик 1990 г. р., оказался участником "Руху нових сил".