Украина У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки

2018-03-23 11:12 848

В "Рухе нових сил" отрицают причастность к партии мужчины, которого утром 22 марта задержали в киевском метрополитене с рюкзаком, полным взрывчатки. Об этом заявил соратник экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, член партии "Рух нових сил" Давид Сакварелидзе в Facebook.

"Только что прочитал дешевую попытку нескольких бессовестных народных депутатов привязать очень сомнительного человека, задержанного со взрывчаткой, к "Руху нових сил"... Мы понимаем, что таким образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит", - заявил Сакварелидзе.

Напомним, вчера на станции метро "Житомирская" в Киеве задержали направлявшегося в центр города мужчину. При осмотре рюкзака задержанного в нем обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.

Позже советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что задержанный, Тарас Гресик 1990 г. р., оказался участником "Руху нових сил".

Еще по теме

Саакашвили подал жалобу на Порошенко в Европейский суд по правам человека

2018-03-16 13:14 2250

У Луценко пояснили, почему расследование дела Саакашвили срочно приостановлено

2018-03-13 09:10 1654

фото Антиолигархическая акция Саакашвили: активисты пробились в оцепленный парк Шевченко

2018-03-09 10:11 2190

"Хочу опять в Одессу" - Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему кресло премьера

2018-03-09 08:09 2744

Еще новости в разделе "Украина"

В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков

2018-03-23 15:16 292

Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах

2018-03-23 13:46 496

КАРТА Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C

2018-03-23 12:45 643

фото Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение

2018-03-23 12:13 1351
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков 2018-03-23 15:16 292
Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах 2018-03-23 13:46 496
КАРТА Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C 2018-03-23 12:45 643
фото Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение 2018-03-23 12:13 1351

Лента

15:45 Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь
15:16 В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков
14:43 Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт
14:15 Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года
13:46 Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах
13:14 В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества
КАРТА 12:45 Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C
фото 12:13 Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение
11:44 У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США
11:12 У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки